Quotidien, deuxième partie du 29 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 novembre. On parle du Block Friday avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit le footballeur Didier Drogba avant la cérémonie du Ballon d’or 2019 et la chanteuse Christina Bianco pour la comédie musicale Funny Girl. Pour contrer le « Black Friday », les militants écologistes ont inventé le « Block Friday ». Le concept est simple : bloquer l’accès aux grands magasins pour empêcher l’hyper-consommation de ce vendredi noir synonymes de grosses promotions. Après une tentative ratée à Opéra, les militants sont parvenus à rendre inaccessible le centre commercial des Quatre Temps, à la Défense. Le footballeur de légende Didier Drogba va enfiler le costume de maître de cérémonie de l’édition 2019 du Ballon d’Or. Qui repartira avec le précieux trophée ? Comment vit-on la retraite après une carrière au sommet ? Benzema peut-il revenir en Equipe de France ? On en parle avec Didier Drogba sur le plateau de Quotidien. Créée à Broadway avec Barbra Streisand, adaptée au cinéma : Funny Girl compte parmi les comédies musicales cultes. Depuis son arrivée sur la scène du théâtre Marigny à Paris, Funny Girl fait fureur. Sa star vedette Christina Bianco est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laura Felpin vous aide à vous déstresser, La Mondaine s’incruste dans les soirées chics de Paris et, comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

