Quotidien, deuxième partie du 29 novembre 2021 avec Zendaya, Tom Holland et Vittoria Colizza

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 29 novembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles de l’Afghanistan avec le journaliste Wilson Fache et débriefe les tensions chez les écolos après les dernières révélations de l’affaire Nicolas Hulot. En plateau, on fait le point sur la cinquième vague de Covid et l’arrivée du variant Omicron dans le monde avec l’épidémiologiste Vittoria Colizza. Yann Barthès reçoit ensuite les deux acteurs principaux du très, très attendu « Spider-Man, no way home » : Zendaya et Tom Holland. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage à Virgil Abloh, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini sonne la fin du grand-remplacement et Étienne Carbonnier s'installe devant La Chanson secrète dans son Canap.