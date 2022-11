Quotidien, deuxième partie du 29 novembre 2022 avec Angèle, Antoine Buéno, Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 29 novembre 2022 : Ambre Chalumeau s’intéresse à l’art et à la science-fiction qui prédit notre futur dans sa Brigade. Quant à Maïa Mazaurette, elle nous résume l’interview-fleuve de Michel Houellebecq et Michel Onfray qui s’intéressent, eux, à l’effondrement démographique de l’Europe. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’invite au Women’s Forum pour l’égalité et la parité en entreprise. En plateau, Yann Barthès reçoit Angèle à l’occasion de la réédition de son nouvel album.