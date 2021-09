Quotidien, deuxième partie du 29 septembre 2021 avec Ben Smith (Air France) et Bruno Hourcade

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 29 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la suite de la primaire des écolos. Après sa défaite, Sandrine Rousseau va-t-elle soutenir Yannick Jadot ou choisir un autre candidat ? Avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, il revient sur le procès des attentats de Paris. Ce mercredi, les survivants et les familles des victimes des attaques des terrasses étaient à la barre. Enfin, Paul Gasnier revient sur l’ouverture des procès des manifestants de Hong Kong. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG d’Air France Ben Smith et le super champion des « 12 coups de midi », Bruno Hourcade. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les 73 questions de Vogue avec Kylie Jenner, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler révèle la tendance de l’automne et Étienne Carbonnier nous emmène au championnat de Scrabble.