Quotidien, deuxième partie du 29 septembre 2022 avec Luz et Brigitte Autran

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 29 septembre 2022 : Yann Barthès reçoit Luz à l’occasion de la publication du second tome de « Vernon Subutex » version BD et la nouvelle présidente du nouveau Conseil scientifique, Brigitte Autran. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la série de concerts du Global Citizen Live, Clémence Abafour décrypte les éditions régionales dans son Morning Glory, Pablo Mira vous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier débriefe la nouvelle saison de Mask Singer.