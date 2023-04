Quotidien, deuxième partie du 3 avril 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 3 avril 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la future présidence russe de l’ONU, aux arrestations de manifestants en France et aux réactions à la photo de Marlène Schiappa en couverture de Playboy. En plateau, Yann Barthès reçoit trois membres de la Convention citoyenne pour la fin de vie, Alexandra Tubiana, Laura Chevreau et Martial Breton. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la suite et la fin du procès de Gwyneth Paltrow.