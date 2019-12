Quotidien, deuxième partie du 3 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 décembre. Paul Larrouturou continue de nous parler des retraites et, en plateau, Yann Barthès reçoit le réalisateur et la productrice de « Gregory », la série-documentaire événement de Netflix ainsi qu’Inès de la Fressange pour les 10 ans de « La Parisienne ». Après 18 mois de concertation, 350 rencontres entre le gouvernement et les syndicats et beaucoup beaucoup de débat dans la presse, on ne comprend toujours rien à la réforme des retraites. Pour essayer d’y voir plus clair, Paul Larrouturou est allé interroger les observateurs, l’opposition, les syndicats et, forcément, le gouvernement. Ce drame a marqué la France entière. Pour cause l’affaire Gregory est hors norme : trente-cinq ans après la mort du petit garçon, le mystère reste entier. Qui a pu attenter à la vie du fils Villemin ? Quelles querelles familiales se cachent derrière le drame ? Pourquoi les témoins continuent-ils de garder le silence ? Face à toutes ces questions, Netflix a produit une série-documentaire pour retracer l’ensemble de l’enquête judiciaire, ses réussites, mais aussi ses failles et ses erreurs. Le réalisateur Gilles Marchand et la productrice Elodie Polo-Ackermann sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. « La Parisienne » fête son dixième anniversaire ! Depuis 10 ans, Inès de la Fressange dessine la Parisienne d’aujourd’hui et celle de demain. Son attitude, son style, son caractère. Inès de la Fressange nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Megan Rapinoe, Ballon d’or 2019, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier nous emmène dans une compétition d’escalade.

