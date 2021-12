Quotidien, deuxième partie du 3 décembre 2021 avec Orelsan et Philippe Starck

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du 3 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la visite de Bruno Le Maire aux acteurs du nucléaire et la réunion des derniers fans de Napoléon. En plateau, Yann Barthès reçoit Philippe Starck pour une vraie masterclass de design, de création et d’audace. Il reçoit ensuite le chanteur Orelsan à l’occasion de la sortie triomphale de son dernier album, « Civilisation ». Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, en silence, Marc Beaugé fait son Flash Mode et notre Mondaine Clémence Majani s’invite à la Biennale des Antiquaires.