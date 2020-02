Quotidien, deuxième partie du 3 février 2020 avec Mila et Marina Rollman

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie du replay de Quotidien du 3 février 2020. On parle des premiers jours du Brexit avec Paul Gasnier et Paul Larrouturou revient sur l’affaire Mila, avant que Yann Barthes ne la reçoive en plateau. On reçoit également l’humoriste Marina Rollman. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne vendredi 31 janvier à minuit. À Londres ce week-end, Paul Gasnier est allé à la rencontre de ceux qui sont les plus inquiets de cette sortie de l’Union européenne : les ressortissants étrangers, particulièrement les Français au nombre de 300 000 dans la capitale britannique. Tout est parti d’une vidéo, postée sur les réseaux sociaux. Début janvier, Mila, 16 ans, publie une série de vidéos sur Snapchat dans lesquelles elle critique vertement l’Islam. Sur les réseaux sociaux, ses propos provoquent un tollé et l’adolescente devient la cible d’un cyber-harcèlement très violent. L’histoire devient « L’affaire Mila » et un sujet politique. Paul Larrouturou revient sur les faits. Tout est parti d’une vidéo, postée sur les réseaux sociaux. Mila, 16 ans, publie une série de vidéos sur Snapchat dans lesquelles elle critique vertement l’Islam. Sur les réseaux sociaux, ses propos provoquent un tollé et l’adolescente devient la cible d’un cyber-harcèlement très violent. L’histoire devient « L’affaire Mila » et un sujet politique. La jeune femme quitte son lycée par peur des représailles et reçoit des centaines de menaces de mort et de viol. 15 jours après le début de la polémique, Mila a décidé de s’exprimer, sur le plateau de Quotidien. Ce sera sa seule intervention dans les médias. Elle cartonne sur France Inter et pourtant elle n’est pas belge : la suisse Marina Rollman est-elle la relève des humoristes ? Son « spectacle drôle », cartonne depuis plus de deux ans et a même eu les honneurs d’une prolongation au Théâtre de l’œuvre à Paris. Marina Rollman est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la cérémonie des Bafta’s, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe la finale du SuperBowl et Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine.

