Quotidien, deuxième partie du 3 février 2022 avec Vittoria Colizza, Pio Marmaï et Roschdy Zem

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 3 février : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la stratégie de com’ de Jean-Luc Mélenchon qui lui vaut d’être aussi apprécié par la jeunesse. Avec Abda Sall, on repart sur les routes de France pour donner la parole aux Français. Cette semaine, il est à Ajain, dans la Creuse, où il faut faire 1h30 de route pour pouvoir consulter un médecin. Enfin, avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et Valentine Watrin, on interroge les députés pour savoir si oui, ou non, Emmanuel Macron doit participer à un débat télévisé avec les candidats à l’élection présidentielle. En plateau, on fait le point sur l’épidémie de Covid avec Vittoria Colizza, directrice de recherches à l’INSERM et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. En fin d’émission, Yann Barthès reçoit Pio Marmaï et Roschdy Zem pour leur film « Enquête sur un scandale d’État » adapté de l’histoire vraie du scandale de l’affaire François Thierry. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa célèbre la carrière du sportif Tom Brady qui vient d’annoncer sa retraite, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco prend des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier célèbre la douceur de vivre des Familles nombreuses de TFX dans son Canap.