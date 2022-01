Quotidien, deuxième partie du 3 janvier 2022 avec Dali Benssalah, Moncef Farfar, Maël Rouin Berrandou, Sofian Khammes, Olivier Schwartz et Anne-Geneviève Marcelin

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la polémique du week-end et les débats sur le pass vaccinal à l’Assemblée national. En plateau, Yann Barthès reçoit les scientifiques Anne-Geneviève Marcelin et Olivier Schwartz pour faire le point sur l’épidémie de Covid et le raz-de-marée Omicron. Il reçoit ensuite Sofian Khammes, Dali Benssalah, Moncef Farfar et Maël Rouin Berrandou, stars du film « Mes frères et moi », en salles le 5 janvier. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des soirées du nouvel an des people, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Anne Depétrini s’adresse aux offensés de tous bords et Étienne Carbonnier nous emmène à la course des enfants qui aiment bien galérer.