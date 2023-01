Quotidien, deuxième partie du 3 janvier 2023 avec Omar Sy

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 3 janvier 2023 : dans un nouveau 20h15 Express spécial Ukraine, Paul Gasnier revient sur les instants qui ont précédé et suivis le bombardement qui a eu lieu à quelques dizaines de mètres de l’endroit où il se trouvait avec Héloïse Grégoire et Théo Palfray. Il revient également sur l’utilisation de ces images par la propagande russe et part sur le front de lutte entre les armées russes et ukrainiennes dans la ville de Bakhmout. En plateau, Yann Barthès reçoit Omar Sy à l’occasion de la sortie de son film « Tirailleurs ». Pour la première fois, le cinéma français en la personne de Mathieu Vadepied, raconte l’histoire des tirailleurs sénégalais enrôlés par l’armée française pendant la Première guerre mondiale. Enfin, Maïa Mazaurette brosse le portrait d’Andrew Tate, le masculiniste dont tout le monde parle depuis qu’il s’est fait : 1) remettre à sa place par Greta Thunberg, 2) arrêter par la police roumaine pour trafics d’humains. Le tout en moins de 72h.