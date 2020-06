Quotidien, deuxième partie du 3 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 juin 2020. Paul Gasnier revient sur la manifestation contre les violences policières et en soutien à la famille d’Adama Traoré et Julien Bellver fait le point sur la situation aux Etats-Unis. En plateau, Yann Barthès reçoit les spécialistes des Etats-Unis, les journalistes Melissa Bell (CNN) et Guillaume Debré (TF1). Enfin, il reçoit Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice pour leur « Cahier de vacances de Manu », édition 2020. Les compétitions de football reprennent partout en Europe sauf… En France. Un choix qui ne satisfait pas vraiment les supporters, pas plus que les équipes elles-mêmes. Pourquoi cette exception à la française ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question à Bixente Lizarazu et à la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Ça pourrait bien devenir une tradition : après le succès de leur « cahier de vacances 2019 », Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker récidivent cet été. Un nouveau cahier avec un petit Carlos Ghosn à emmener en vacances (dans sa valise, évidemment), le journal intime d’Edouard Philippe, un peu de géopolitique avec Greta Thunberg et même de la physique avec Jean-Luc Mélenchon. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles de la galaxie people dans son Petit Q, Etienne Carbonnier fête le retour des Foufous de l’Assemblée dans son Transpi et, puisqu’on est mercredi, Alison Wheeler répond à toutes vos questions.