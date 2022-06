Quotidien, deuxième partie du 3 juin 2022 avec Jean Viard et Roméo Elvis

Au sommaire du replay de Quotidien week-end seconde partie du 3 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la manifestation inédite des diplomates français et prend des nouvelles de Daria en Ukraine. En plateau, Yann Barthès interroge le sociologue Jean Viard sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre façon de voyager. Il reçoit ensuite Roméo Elvis à l’occasion de la sortie de son dernier album, « Tout peut arriver ». Pour bien finir la semaine, Marc Beauge fait le point sur l’actu mode de la semaine, Jenna Castetbon résume les infos importantes en silence, Anne Depétrini déclare sa flamme au football et notre Mondaine Clémence Majani s’invite aux Molières.