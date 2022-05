Quotidien, deuxième partie du 3 mai 2022 avec Ilaria Gaspari et Adrien Jaulmes

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du 3 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe 15h passées devant le QG de la France insoumise où se jouent depuis plusieurs jours les alliances de la gauche avant les élections législatives. Il s’intéresse ensuite aux difficultés d’Emmanuel Macron pour remplacer Jean Castex : et si personne ne voulait devenir Premier ministre ? Enfin, il nous embarque sur le seul porte-avion nucléaire européen, le Charles de Gaulle. En plateau, on débriefe les nouvelles menaces qui pèsent sur notre monde selon la CIA avec le journaliste Adrien Jaulmes et on offre quelques conseils de survie aux grands émotifs avec la philosophe Ilaria Gaspari. Dans son Petit Q, Willy Papa nous fait vivre la soirée du MET Gala 2022, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Etienne Carbonnier épluche le meilleur de Des chiffres et des lettres sur France 3 dans son Canap.