Quotidien, deuxième partie du 3 mars 2020 avec Isabella Rossellini et Iris Brey

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 mars 2020. Paul Gasnier revient sur le dernier débat de Joe Biden avant le Super Tuesday de la primaire démocrate. En plateau, Yann Barthes reçoit l'autrice Iris Brey et l’actrice Isabella Rossellini. On pensait la primaire démocrate acquise à Bernie Sanders, mais Joe Biden n’a semble-t-il pas dit son dernier mot. L’ancien vice-président de Barack Obama a retrouvé de la force et de la voix en début de semaine à Dallas, au Texas. On en parle avec Paul Gasnier sur place, à quelques heures d’un « Super Tuesday » qui s’annonce donc plus serré que prévu. Docteure en études cinématographies et en littérature à l’Université de New York, professeure de cinéma en Californie, Iris Brey nous interroge sur la façon dont on filme les femmes et leurs expériences. Après « Sex and the series » Iris Brey revient avec, « Le regard féminin, une révolution à l’écran ». Dans son nouveau livre, l’autrice défend le « female gaze », le « regard féminin » et invite les lecteurs à s’interroger : comment sont filmées les femmes et selon quel point de vue ? Et si on faisait du cinéma, des séries, un « partage d’expérience » ? Et si on changeait la façon dont on filme les femmes ? Iris Brey est sur le plateau de Quotidien pour en parler. C’est une légende du cinéma, elle-même fille de deux légendes du cinéma : la cinémathèque de Paris rend hommage à la grande Isabella Rossellini. On a le plaisir de la recevoir sur le plateau de Quotidien pour la première fois. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le « Sunday service » de Kanye West, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier débriefe la Fashion Week.