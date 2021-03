Quotidien, deuxième partie du 3 mars 2021 avec Patrick Poivre d'Arvor

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 3 mars : le vaccin AstraZeneca, d’abord considéré comme LE vaccin ultime avant d’être relégué bon dernier, a finalement réussi à regagner ses lettres de noblesse. Paul Gasnier nous explique comment. En plateau, Yann Barthès reçoit Patrick Poivre d’Arvor. Pour la première fois, le journaliste et écrivain accepte de revenir sur les accusations de viols dont il fait l’objet. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte l’interview événement du prince Harry par le présentateur chouchou des américains, James Corden. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès constate qu’Eric Zemmour radote complet, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Etienne Carbonnier nous fait découvrir les pouvoirs du corps humain avec Michel Cymès et Adriana Karembeu dans son Canap.