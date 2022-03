Quotidien, deuxième partie du 3 mars 2022 avec Ksenia Bolchakova, Alexandra Josset et Stromae

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 3 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation en Ukraine, nous parle de ces Français venus aider les réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise et de la fermeture de l’un des médias libres les plus populaires de Russie, la radio l’Echo de Moscou. En plateau, Yann Barthès s’intéresse à la milice ultra-violente Wagner. Pro-Poutine, surarmée, la milice aurait été envoyée en Ukraine pour assassiner le président Volodymyr Zelensky. On en parle avec les journalistes Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset. On reçoit ensuite Stromae à l’occasion de la sortie de son nouvel album, « Multitude ». Cette semaine, Nicolas Fresco bouleverse sa chronique pour nous parler des influenceurs ukrainiens et Étienne Carbonnier passe la soirée avec les forces de l’ordre dans son Canap.