Quotidien, deuxième partie du 3 mars 2023 avec Etienne Gernelle et Carole Bajon

Au programme du replay de Quotidien week-end seconde partie du vendredi 3 mars 2023 : Yann Barthès reçoit Etienne Gernelle et Carole Barjon pour faire le point sur l’actualité de la semaine. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier partage le quotidien des snipers ukrainiens dans le Donbass et analyse la fin du cordon sanitaire entre la droite et l’extrême droite française.