Quotidien, deuxième partie du 3 novembre 2021 avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri et Edouard Durand

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 3 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la course entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse et aux plus gros pollueurs du monde à la COP26. En plateau, Yann Barthès reçoit Edouard Durand, co-président de la Commission contre l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants à l’occasion de la publication du premier rapport de sa commission. Il reçoit ensuite Nathalie Baye et Lyna Khoudri à l’occasion de la sortie en salles de « Haute couture », le second film de Sylvie Ohayon. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la maison d’Alicia Keys, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe le dernier Koh Lanta dans son Canap et Alison Wheeler se rappelle la belle époque de la Star Academy.