Quotidien, deuxième partie du 3 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 3 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit Michel Eltchaninoff et Tatiana Katsouéva-Jean afin de décrypter le discours anti-Occident de Vladimir Poutine, lequel vient d’officialiser l’annexion de quatre territoires ukrainiens à la Russie. Il reçoit ensuite les créateurs de génie de la marque « Coperni » qui ont fait sensation en créant une robe hors-norme sur-mesure et sur-le-champ lors de leur défilé de la Paris Fashion Week. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le grand gala de George et Amal Clooney, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité en quatre minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène sur le parquet de Danse avec les Stars.