Quotidien, deuxième partie du 3 septembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 septembre. On retrouve Baptiste des Monstiers depuis le Brésil pour faire le point sur les incendies en Amazonie. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Ivan Jablonka pour son livre « Des hommes justes ». Un ouvrage qui interroge la morale masculine à l’heure de MeToo et des réflexions profondes sur la place des femmes dans nos sociétés. En seconde partie, Yann Barthes reçoit François Damiens et le jeune Maleaume Paquin pour la sortie du film « Fourmi », une histoire de football, de boisson alcoolisée et d’espoir. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte la boulette de Charlotte d’Ornellas sur CNEWS et la grosse galère de Marlène Schiappa face à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV. Dans son Petit Q, Willy Papa nous explique tout ce qu’il faut savoir sur l’affaire Asap Rocky et dans son Transpi, Étienne Carbonnier nous emmène au concert d’Ariana Grande à l’Accor Hotel Arena.