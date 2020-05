Quotidien du 30 avril 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 30 avril. Salhia Brakhlia revient sur l’offensive médiatique du professeur Didier Raoult dans son Moment de vérité. Paul Bouffard et Paul Gasnier continuent leur roadtrip dans la France confinée en faisant étape à Cannes, privée de Festival pour la première fois depuis sa création en 1968. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste Louise Tourret et le directeur d’école Karim Bacha pour parler éducation et rentrée scolaire à l’heure du coronavirus. On rend également visite à Bixente Lizarazu pour faire sa playlist spécial confinement. Azzeddine Ahmed-Chaouch a pris l’avion en plein confinement, il nous raconte comment ça s’est passé dans son Chaouch Express. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver nous parle de l’appel à l’aide lancé par une centaine de personnalités pour sauver la culture et Nora Hamzawi reprend du service pour répondre à toutes les questions qu’on se pose en ce moment. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés dans son Petit Q, le chef Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette et Etienne Carbonnier débriefe Affaire Conclue, avec Sophie Davant bien sûr.