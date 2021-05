Quotidien, deuxième partie du 30 avril 2021 avec Philippe Corbé, Jean-François Piège et Pierre Hermé

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 avril : qui veut voir Eric Zemmour devenir président en 2022 ? Paul Gasnier décrypte la « galaxie Zemmour ». En plateau, on fait le bilan des 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison Blanche avec Philippe Corbé, ancien correspondant aux Etats-Unis pour RTL et nouveau patron du service politique chez BFMTV. On ouvre ensuite une grande page gourmandise et pâtisserie avec les chefs Jean-François Piège et Pierre Hermé. Pour l’occasion, Juan Arbelaez réinvente la pâtisserie phare du chef Hermé sous l’œil attentif de Jean-François Piège. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, sans bruit et notre Mondaine, Clémence Majani s’essaie à un autre genre de vol en apesanteur.