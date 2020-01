Quotidien, deuxième partie du 30 janvier 2020 avec Sarah Abitbol, Mareva Galanter et Arthur

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 janvier 2020. On parle du déplacement d’Emmanuel Macron à Angoulême avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit la patineuse Sarah Abitbol pour la sortie de son livre « Un si long silence » et le duo Arthur et Mareva Galenter pour « Stars à nu », la nouvelle émission de TF1. Emmanuel Macron était ce jeudi à Angoulême, pour assister à l’ouverture du Festival international de la BD. Dans un climat particulièrement tendu entre l’exécutif et les citoyens, c’est sous les huées que le chef de l’Etat a été accueilli. Paul Larrouturou était sur place. Dans « Un si long silence », Sarah Abitbol se confie pour la première fois sur les agressions sexuelles subies au cours de sa carrière. La patineuse accuse son ancien entraîneur, Gilles Beyer, de l’avoir violé à de multiples reprises lorsqu’elle avait entre 15 et 17 ans. Elle dénonce un système où « tout le monde savait », sans jamais agir. Son témoignage a provoqué une onde de choc dans le milieu du sport et, avec d’autres sportives victimes d’agressions sexuelles, Sarah Abitbol participe à mettre fin à l’omerta sur les violences sexuelles dans le sport. Sarah Abitbol est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Sur TF1, les stars se mettent à nu pour la bonne cause. Dans deux numéros inédits, un consacré aux hommes, l’autre aux femmes, 15 personnalités vont littéralement se mettre à nu devant les caméras. Parmi les heureux élus M. Pokora, Philippe Candeloro ou encore Baptiste Giabiconni côté hommes et Alessandra Sublet, Marine Lorphelin ou Mareva Galanter côté femmes. En se mettant à nu, ses stars espèrent sensibiliser aux dépistages des cancers du sein, de la prostate et des testicules. Et pour rendre le challenge encore un peu plus pimenté, ces stars devront assurer une chorégraphie, tout nus, sur la mythique scène du Lido à Paris. Arthur, producteur de l’émission et Mareva Galanter, participante, sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Gwyneth Paltrow, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Etienne Carbonnier nous fait découvrir des émissions télé où les gens sont à poil dans son Transpi.

Arthur ou Yann Barthes En savoir plus sur