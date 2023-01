Quotidien, deuxième partie du 30 janvier 2023 avec Cyrille Amoursky

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 30 janvier 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles des habitants de Kherson, en Ukraine, avec le journaliste François-Xavier Ménage. Il s’intéresse également à l’avis des Françaises sur la réforme des retraites avec Abda Sall et on prend des nouvelles du Parti socialiste avec Sophie Dupont. En plateau, Yann Barthès reçoit Cyrille Amoursky, étudiant franco-russe de retour du front ukrainien où il a passé six semaines. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa revient sur les révélations sur le passé trouble de Mike Horn.