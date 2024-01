Quotidien, deuxième partie du 30 janvier 2024

Au sommaire de Quotidien seconde partie du mardi 30 janvier 2024 : Paul Gasnier était à l’Assemblée nationale pour recueillir les réactions politiques après le discours de Gabriel Attal et Abda Sall était de son côté auprès des agriculteurs pour voir s’ils ont été convaincus par les annonces du nouveau Premier ministre. Yann Barthès reçoit le champion d’Europe et meilleur joueur de l’Euro de Handball, Nedim Remili et Héléna, la candidate sortante de la Star Academy, éliminée aux portes de la finale.