Quotidien, deuxième partie du 30 mai 2022 avec Romain Huret, Cole Stangler et Jérôme Cazadieu

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 30 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient longuement sur la tuerie d’Uvalde, au Texas, qui a coûté la vie de 19 enfants et deux enseignants mardi 24 mai dernier. Grâce à Sophie Gousset, notre journaliste sur place, il nous fait vivre les commémorations des familles des victimes et des survivants, mais aussi le congrès annuel de la NRA, maintenu à peine cinq jours après la fusillade. En plateau, on décrypte la tuerie d’Uvalde avec les journalistes Romain Huret et Cole Stangler et les débordements au Stade de France avec le patron de l’Équipe, Jérôme Cazadieu. Pour terminer, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène assister au thé dansant des séniors les plus caliente de France.