Quotidien, deuxième partie du 30 mars 2021 avec Kahina Bahloul, Caroline Perez et Jonathan Attias

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 mars 2021 : face à la précarité grandissante à Marseille, le gouvernement a dépêché un nouveau « M. Quartiers », Said Ahamada. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré. Jim Carrey, acteur mondialement connu, publie ses « Mémoires flous ». Forcément, Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires Culturelles. En plateau, Yann Barthès reçoit la première femme imame de France, Kahina Behloul. Il reçoit ensuite Caroline Perez et Jonathan Attias, un couple qui a tout plaqué pour vivre dans une cabane au fin fond de la Corrèze. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la soirée des NAACP Awards, Laurent Macabiès constate les effets secondaires du Covid sur Elizabeth Borne et Étienne Carbonnier tease sa grande soirée Canap 95.