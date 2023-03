Quotidien, deuxième partie du 30 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 30 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la visite d’Emmanuel Macron à Savines-le-Lac, la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT et la mobilisation grandissante des jeunes contre la réforme des retraites. Yann Barthès reçoit Cyrille Amoursky, étudiant et journaliste indépendant franco-russe, pour parler de la guerre en Ukraine et des dernières nouvelles du front. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la 11ème cérémonie des iHeartRadio Awards.