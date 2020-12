Quotidien, deuxième partie du 30 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 novembre 2020 : Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Buenos Aires après la mort de Diego Maradona et Sophie Dupont a suivi, à Paris, l’ouverture du procès de Nicolas Sarkozy. En plateau, Yann Barthès reçoit Elisabeth Badinter. Étienne Carbonnier nous fait un débrief du seul Eurovision gagné par la France depuis 50 ans, Laurent Macabiès nous présente le journalisme version 2020 dans son Morning Glory et Willy Papa fait le tour des concerts virtuels pour cause de Covid. Après le deuil, la polémique : à peine quelques jours après la mort de Diego Maradona, son médecin, le Dr. Leopold Luque est accusé de négligence par les filles du footballeur. Son cabinet ainsi que son domicile ont été fouillés. Le médecin assure quant à lui avoir « tout fait » pour sauver Diego Maradona, mort des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans. Repoussée d’une semaine, le procès de Nicolas Sarkozy s’est ouvert ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. L’ancien président est jugé pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des écoutes. Sophie Dupont était sur place. C’est l’une des grandes figures intellectuelles aujourd’hui en France. Une philosophe, une féministe, une combattante : Elisabeth Badinter. Elle publie cet automne « Les conflits d’une mère », l’occasion pour nous de l’accueillir sur le plateau pour écouter sa parole, rare dans les médias, revenir sur ses combats d’hier et d’aujourd’hui, ses convictions, son engagement. Elizabeth Badinter est sur le plateau de Quotidien.