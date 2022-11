Quotidien, deuxième partie du 30 novembre 2022 avec Mathias Wargon et Roméo Elvis

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 30 novembre 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier décrypte la journée 100% football de l’Assemblée et du Sénat et Abda Sall s’intéresse à l’addiction aux paris chez les jeunes. En plateau, Yann Barthès décrypte la reprise de l’épidémie de Covid avec Mathias Wargon et reçoit ensuite Roméo Elvis à l’occasion de la parution de son recueil d’images « Straussphère ».