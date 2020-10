Quotidien, deuxième partie du 30 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 septembre : on part aux États-Unis avec Laura Geisswiller qui a suivi le débat Trump vs Biden avec des supporters de l’actuel président ; Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur les raisons qui ont poussé le chef franco-japonais Taku Sekiné à se donner la mort ; en plateau Yann Barthès reçoit les journalistes Melissa Bell (CNN) et Guillaume Debré (TF1) pour débriefer le premier débat de l’élection présidentielle américaine puis l’athlète Martin Fourcade pour la sortie de son livre « Un dernier tour de piste ». Et comme d’habitude, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait son Canap et Alison Wheeler répond à toutes les questions des téléspectateurs dans son QFMTV.