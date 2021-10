Quotidien, deuxième partie du 30 septembre 2021 avec Harry Roselmack, Frank Gastambide et Laetitia Kerfa

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 30 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les tensions entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau à peine 48h après les résultats de la primaire des écolos. Il s’interroge sur la probabilité que Xavier Bertrand boude le Congrès de la droite, assiste au nouveau procès des harceleurs de la jeune Mila et donne la parole à Étienne Klein dans Tous candidats. En plateau, Yann Barthès reçoit Harry Roselmack pour échanger sur sa tribune dans l’hebdomadaire le « 1 », puis Franck Gastambide et Laetitia Kerfa à l’occasion de la sortie de la saison 2 de la série événement « Validé ». Enfin, Willy Papa débriefe l’avant-première du dernier James Bond à Londres, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène chez les Foufous de l’Assemblée depuis son Canap et Nicolas Fresco nous raconte la vie des influenceurs.