Quotidien, deuxième partie du 31 août 2022

Au programme de Quotidien seconde partie du mercredi 31 août : en plateau, Yann Barthès reçoit la députée NUPES EELV Sandrine Rousseau après sa polémique sur le barbecue et le virilisme. Yann Barthès reçoit ensuite les réalisateurs Bilall Fallah et Adil El Arbi qui essuient l’annulation de leur film « Batgirl » mais célèbrent la sortie de leur dernier film, « Rebel ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la polémique autour de la Première ministre finlandaise, Sanna Marin, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous fait le récap de l’actu et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des forces de l’ordre dans son Canap.