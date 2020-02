Quotidien, deuxième partie du 31 janvier 2020 avec Rebecca Zlotowski, Aïssa Maïga, Harold Valentin et Catherine Lara

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 31 janvier 2020. On parle de l’annulation du nouvel an chinois à Paris sous fond de psychose et de racisme avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit la réalisatrice Rebecca Zlotowski, l’actrice Aïssa Maïga et le producteur Harold Valentin, membre du collectif 50/50 pour l’égalité femme-homme dans le cinéma et la chanteuse et violoniste Catherine Lara. L’arrivée du coronavirus a réveillé un racisme anti-asiatique primaire et décomplexé. Sur les réseaux sociaux, les commentaires racistes sont légion et, même dans les médias, moqueries et amalgames sont très nombreux. Au point qu’à Paris, le traditionnel grand défilé du Nouvel an chinois a été annulé. Paul Larrouturou a passé la journée dans le 13e arrondissement de Paris, aux côtés d’habitants affectés par le climat de psychose actuel autour du coronavirus. Deux ans après le mouvement MeToo qui a ébranlé le cinéma américain, où en est le cinéma français ? La France est-elle prête à se questionner, alors que les nominations des César 2020 relancent la polémique ? La réalisatrice Rebecca Zlotowski, l’actrice Aïssa Maïga et le producteur Harold Valentin sont membres du collectif 50/50 qui œuvre pour la parité dans le milieu du cinéma français. On en parle avec eux sur le plateau de Quotidien. Catherine Lara a rendu le violon rock’n’roll et a réussi à le faire rentrer dans tous les foyers. Elle a su dépoussiérer le style et l’image d’un instrument classique qu’on croyait réservé aux orchestres. Bijou de la chanson française, Catherine Lara est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour nous l’actualité en silence, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et La Mondaine s’invite dans les soirées chics de Paris.

