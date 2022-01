Quotidien, deuxième partie du 31 janvier 2022 avec Jérôme Frouquet et Le Palmashow

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 31 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire de la gauche et sur les droits de succession auxquels personne ne comprend rien. En plateau, on décrypte la « Génération McDo » avec Jérôme Fourquet et on célèbre le retour au cinéma du Palmashow dans « Les Vedettes ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le doc événement sur Janet Jackson, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini nous parle des enfants et Etienne Carbonnier débriefe la Fashion Week parisienne dans son Transpi.