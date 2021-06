Quotidien, deuxième partie du 31 mai 2021 avec Ophélie Winter et Yonathan Freund

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 31 mai 2021 : la France a décidé de légaliser la vente et la consommation de CBD sous certaine formes, mais d’interdire la vente de fleurs. Une décision qui agace : Paul Gasnier a rencontré le plus gros producteur de CBD d’Europe. En plateau, Yann Barthès reçoit le médecin urgentiste Yonathan Freund pour faire le point sur l’état de l’épidémie et sur nos perspectives d’avenir. Il reçoit ensuite la chanteuse Ophélie Winter à l’occasion de la publication de son autobiographie, « Résilience ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des IHeartRadio Music Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier suit l’avant-dernière émission de Koh Lanta dans son Canap.