Quotidien, deuxième partie du 31 mars 2021 avec Natacha Polony, Thomas Legrand et Étienne Gernelle

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 31 mars : après l’allocution d’Emmanuel Macron, on débriefe les dernières annonces du président de la République avec les journalistes Natacha Polony (Marianne), Thomas Legrand (France Inter) et Étienne Gernelle (Le Point). Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la dernière actu de Lil’ Nas, Laurent Macabiès admire la demi-mesure de Nicolas Dupont-Aignan, Alison Wheeler fait ses prévisions routières avec Bobo Futé et Étienne Carbonnier nous emmène chez les Foufous de l’Assemblée.