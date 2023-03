Quotidien, deuxième partie du 31 mars 2023 avec Mathilde Siraud, Olivier Pérou et Zaho de Sagazan

Au programme du replay de la deuxième partie de Quotidien week-end du 31 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous présente le difficile travail des démineurs en Ukraine après plus d'un an de guerre. La chanteuse Zaho de Sagazan rejoint la scène de Quotidien pour interpréter « Tristesse », extrait de son nouvel album « La Symphonie des éclairs ». Puis, les journalistes Mathilde Siraud et Olivier Pérou décryptent l'actualité de la semaine, avant que Jenna Castetbon nous résume l'actualité de la semaine en silence. Enfin, la chanteuse Zaho de Sagazan est sur le plateau de Quotidien pour présenter son nouvel album « La Symphonie des éclairs ».