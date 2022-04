Quotidien, deuxième partie du 4 avril 2022 avec Lilian Alemagna, Corinne Lhaïk et Thomas Despré

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 4 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le meeting façon SuperBowl d’Emmanuel Macron et sur le dernier meeting de Valérie Pécresse. En duplex, on retrouve Martin Weill depuis Boutcha, en Ukraine, où l’armée ukrainienne a découvert des centaines de corps de civils abattus par l’armée russe avant qu’elle ne soit chassée de la ville. En plateau, on fait le point sur l’élection présidentielle avec les journalistes Lilian Alemagna, Thomas Després et Corinne Lhaïk. Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe la cérémonie des Grammys 2022, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène écouter les mouettes. Ou presque.