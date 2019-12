Quotidien, deuxième partie du 4 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la seconde du replay de Quotidien du 4 décembre. On parle des retraites chez nos voisins avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’Historienne Michelle Perrot pour « Le chemin des femmes » et Sarah Poniatowski-Lavoine pour « Couleurs Sarah ». Alors que la réforme des retraites fait craindre une grève d’ampleur dans toute la France, Paul Larrouturou s’intéresse à nos voisins. Comment est calculée la retraite des Japonais ? Existent-ils des régimes spéciaux en Allemagne ? Michelle Perrot est une historienne renommée. Elle s’est spécialisée en histoire sociale et en histoire des femmes. Elle publie « Le chemin des femmes », récit de parcours de femmes à travers l’Histoire. Michelle Perrot est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Sarah Poniatowski-Lavoine est designer et décoratrice d’intérieur. Elle est également la papesse de l’utilisation, avisée, des couleurs : dans nos intérieurs et dans nos vies. Elle publie « Couleurs Sarah », petit guide à l’usage des coloristes. Sarah Poniatowski-Lavoine nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du retour des Pussycat Dolls, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective enquête sur Marine Le Pen et Étienne Carbonnier nous emmène aux 10 ans du concours de pâté en croute.

