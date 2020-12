Quotidien, deuxième partie du 4 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégrale du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 décembre 2020 : en plateau, Yann Barthès reçoit Calogero à l’occasion de la sortie de son huitième album, « Centre-ville ». On part chez le prix Goncourt Hervé le Tellier avec La Mondaine, Marc Beauge fait le point sur l’actu Mode de la semaine, Jenna Castetbon résume l’actu de la semaine en silence et Etienne Carbonnier nous fait le best-of des règles les plus WTF de Denis Brogniart dans Koh Lanta.