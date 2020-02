Quotidien, deuxième partie du 4 février 2020 avec Omar Sy et Benoît Vitkine

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 février 2020. On parle des violences sexuelles dans le milieu du patinage artistique avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit le prix Albert Londres Benoît Vitkine pour « Donbass » et l’acteur Omar Sy pour « Le prince oublié ». Face aux révélations de Sarah Abitbol, la ministre des Sports a exigé le départ du président de la fédération française des sports de glace. Didier Gailhaguet refuse de donner sa démission et assure n'avoir jamais eu connaissance des faits avant les révélations de la patineuse. Benoît Vitkine est le correspondant en Russie du journal Le Monde. Il a remporté en octobre dernier le plus prestigieux prix remis aux journalistes francophone, le prix Albert Londres, pour son travail sur la région du Donbass. Il en tire aujourd’hui un roman, « Dombass ». Benoît Vitkine est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Omar Sy devient un prince, un vrai – avec dentelles et collants – dans le dernier film de Michel Hazanavicius. « Le prince oublié », c’est une plongée dans l’univers fantasque et fantastique des contes que lui, papa attentionné, raconte à sa fille pour l’endormir le soir. Un univers dans lequel il est le héros, toujours là pour sauver sa petite princesse en détresse. Jusqu’à ce que la princesse devienne une ado. Omar Sy est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente les peoples qui soutiennent le candidat démocrate Bernie Sanders, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira raconte la vie des Français vrais et Étienne Carbonnier nous emmène voir la confrérie des Gosiers secs du Beaujolais.

