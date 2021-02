Quotidien, deuxième partie du 4 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 février 2021 : les évangéliques se retrouvent dans le viseur du gouvernement. Gérald Darmanin a annoncé prendre très au sérieux l’essor des évangéliques en France, qu’il juge « très dangereux ». Pour les adeptes de cette religion, qui compte un million de fidèles en France, ils font en réalité office de bouc-émissaire pour éviter que le gouvernement ne soit accusé de ne cibler que la religion musulmane dans sa loi contre le séparatisme. En plateau, Yann Barthès reçoit Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice de l’Agence nationale de sécurité du médicament. C’est à elle et son équipe que revient la tâche d’évaluer l’efficacité et le risque des médicaments et vaccins que l’on utilise tous avant leur mise sur le marché. Yann Barthès reçoit également Sébastien Jondeau, l’ancien bras droit de Karl Lagerfeld, à l’occasion de la publication de son livre « ça va, cher Karl ? ». Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait du joueur de football américain le plus célèbre du monde, Tom Brady, Laurent Macabiès vérifie les propos de l’Insoumis Adrien Quatennens dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène voir l’émission de ceux qui trouvent qu’on ne galère pas encore assez en ce moment, « Retour à l’instinct primaire ».