Quotidien, deuxième partie du 4 février 2022 avec François Sarano et Vald

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du vendredi 4 février : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier décrypte la crise diplomatique entre la France et le Mali. En plateau, Yann Barthès reçoit l’amoureux des requins, l’océanographe François Sarano, puis le rappeur Vald à l’occasion de la sortie de son nouvel album. Pour finir la semaine, Jenna Castetbon résume l’actualité en silence, Marc Beaugé fait le point sur l’actu mode et notre Mondaine Clémence Majani s’invite chez Kaaris et Kalash Criminel.