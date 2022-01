Quotidien, deuxième partie du 4 janvier 2022 avec Virginie Efira, Romain Duris et Bruno Patino

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 4 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur l’inauguration du QG de Valérie Pécresse, sur la fronde de l’opposition à l’Assemblée nationale et sur la reprise chamboulée des audiences du procès du 13 novembre 2015. En plateau, on discute avec le patron de médias Bruno Patino à l’occasion de la publication de son livre « Tempête dans le bocal ». Yann Barthès reçoit ensuite les acteurs Virginie Efira et Romain Duris pour parler de leur film « En attendant Bojangles ». Dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage aux frères Bogdanoff, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo le Facho fait sa chronique de la semaine et Étienne Carbonnier passe son Canap devant les jeux de France Télé.