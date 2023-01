Quotidien, deuxième partie du 4 janvier 2023 avec Richard Malka et Chowra Makaremi

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 4 janvier 2023 : dans son 20h15 Express spécial Ukraine, Paul Gasnier témoigne de la situation sur le front de la ville de Bakhmout, tristement renommé le « Verdun ukrainien ». Il s’intéresse également à la façon dont les Russes perçoivent le conflit, près d’un an après le début de la guerre. Yann Barthès reçoit l’avocat Richard Malka à l’occasion de la publication de sa plaidoirie lors du procès en appel des attentats de janvier 2015, au cours desquels plusieurs journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo avaient trouvé la mort. 4 mois après le début de la révolte en Iran, on fait le point sur le plateau avec la chercheuse spécialiste en Iran Chowra Makaremi.