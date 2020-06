Quotidien, deuxième partie du 4 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l'intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 juin 2020. On continue à suivre le mouvement aux Etats-Unis avec Paul Gasnier et Julien Bellver. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Pierre-Henri Tavoillot et l'icône de la mode Sophie de Fontanel. Depuis la mort de George Floyd, Washington qu'on disait endormie, s'est révoltée. Depuis près de dix jours, les manifestations s'enchaînent et s'intensifient dans la capitale. Chaque jour, des milliers de manifestants protestent devant la Maison Blanche. On en parle avec Paul Gasnier et nos journalistes sur place, Laura Geisswiller et Sophie Gousset. Alors qu'aux Etats-Unis, un mouvement social inédit contre le racisme continu à prendre de l'ampleur, on a voulu discuter avec Pierre-Henri Tavoillot. Le philosophe travaille depuis des années sur la démocratie, le pouvoir, l'art de gouverner, à l'obéissance civile et à l'autorité. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Etienne Carbonnier fait un point amour et mariage et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.