Quotidien, deuxième partie du 4 juin 2021 avec David Pujadas, Jeff Panacloc et Jon Batiste

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 4 juin 2021 : Paul Gasnier est allé à Angers à la rencontre du directeur de « L’Alvarium » la plus grosse association d’extrême-droite de la ville. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste David Pujadas à quelques jours des élections régionales, puis le chanteur Jon Batiste, multi-récompensé pour la musique du dessin animé Disney « Soul » et enfin l’humoriste Jeff Panacloc et Jean-Marc viennent nous présenter leur dernier spectacle. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon décrypte l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous apprend une nouvelle recette gourmande et la Mondaine Clémence Majani s’invite au concert de Calogero à Paris.